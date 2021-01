Profissional da Saúde recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Hospital São João Batista. Foto: Bruno Campos.

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 19:42

MACAÉ- A prefeitura de Macaé imunizou 531 pessoas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (20), primeiro dia de vacinação volante no município. As primeiras doses da CoronaVac foram aplicadas por meio do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde.



Nesta quinta-feira (21), a vacinação prossegue no Hospital Publico de Macaé (HPM), Centro de Triagem do Coronavírus (CTC), Hospital São Joao Batista, Clinica São Lucas e Unimed. Já os asilos assistidos serão a Toca de Assis e a Instituição de Longa Permanência para Idosos do município.



A responsável pelo programa, Luciana Santos, lembra que ninguém precisa se dirigir às unidades de saúde. Neste momento, a vacinação acontece nos locais de atuação ou permanência do público-alvo. "A previsão e de encerrarmos a aplicação da primeira dose em uma semana. A segunda será aplicada ate 28 dias depois da primeira", frisou.



Ao todo 30 profissionais estão envolvidos na vacinação, entre as Secretarias de Saúde e Mobilidade Urbana, além da Polícia Militar. As doses recebidas na terça-feira (19) atenderão, inicialmente, 34% dos profissionais de saúde, já que Macaé tem cerca de 8 mil trabalhadores registrados neste segmento. O Governo do Estado enviou na última segunda-feira (18), 74 mil seringas e agulhas para a Prefeitura de Macaé.