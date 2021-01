Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições intactas, sete aparelhos celulares, além do veículo utilizado nos assaltos. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Por Bertha Muniz

Publicado 21/01/2021 13:58



MACAÉ- Cinco integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de aparelhos celulares foram presos, na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Jardim Franco, em Macaé. Eles haviam assaltado sete pessoas nos bairros Caxanga, Vila Paulinha e Ubás, em Carapebus, município vizinho, horas antes.



A ação que resultou na captura dos criminosos foi deflagrada pela Polícia Militar (PM), após uma denúncia informando que os suspeitos estavam praticando roubos a bordo de um veículo Chevrolet Prisma branco. Militares montaram um cerco em Macaé, rota de fuga utilizada pelos assaltantes, e conseguiram deter a quadrilha na Avenida Industrial.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e sete aparelhos celulares. Os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema prisional. Os pertences roubados, a arma, as munições e o carro, foram apresentados à Polícia Civil.