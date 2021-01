Da esquerda para a direita, o delegado da PF, Júlio César Ribeiro, o diretor do Conselho de Segurança Pública, Patrick Moraes e o Fábio Corrêa, comandante do 32°BPM. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/01/2021 18:23



MACAÉ - O Conselho de Segurança Pública de Macaé, iniciou o ano promovendo a aproximação institucional entre o comando do 32° Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) e os gestores das instituições do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).



Na tarde desta quarta-feira (20), foi realizada na sede da Polícia Federal em Macaé, uma reunião entre os gestores da PM e da Polícia Federal. O objetivo do encontro foi firmar uma cooperação de inteligência e integração operacional entre a delegacia da Polícia Federal de Macaé e o 32° BPM.

Essa é a segunda reunião de aproximação institucional promovida pelo Conselho este ano, a primeira realizada no último dia 12, contou com a presença do comandante e do chefe da Agência de Inteligência do 32°BPM, do chefe da da 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal e chefes do Núcleo de Policiamento e Fiscalização e do Núcleo de Inteligência da 8ª DPRF.



Para o tenente-coronel Fábio Corrêa, comandante do 32°BPM, essa parceria com o Conselho tem sido muito importante para promover essa integração com as outras instituições de segurança pública. "O Conselho tem tido uma participação muito importante nessa aproximação com as outras instituições e temos conseguido bons frutos nas parcerias que estão sendo firmadas " concluiu o comandante.

Segundo o diretor do Conselho de Segurança Pública, Patrick Moraes, outros encontros com o objetivo de promover uma cooperação entre os órgãos e um planejamento estratégico integrado irão ocorrer.

"Estamos promovendo esse encontro entre os gestores das instituições de segurança pública para que possam se alinhar e realizar um planejamento estratégico integrado para o decorrer do ano de 2021, e assim apresentar melhores resultados para a sociedade" destacou Patrick.



O encontro reuniu o comandante do 32° BPM, tenente-coronel Fábio Corrêa, o diretor do Conselho de Segurança Pública, Patrick Moraes, o chefe da Delegacia da Polícia Federal de Macaé, delegado Alexandre do Nascimento, além dos delegados da PF, Júlio César Ribeiro, delegado Javé Paravidino de Macedo e o chefe do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal, Agente Especial Machado.