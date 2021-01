Da esquerda para a direita, Edson Chiquini, vice-presidente da Câmara, o presidente do Conselho de Segurança Pública do município, Patrick Moraes, o presidente da Câmara, Cesinha, e o comandante 32º BPM, tenente-coronel Fábio Corrêa. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/01/2021 11:20



MACAÉ- O presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, Cesinha, do Pros, recebeu na tarde desta quinta-feira (21), em seu gabinete, o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), tenente-coronel Fábio Corrêa e o presidente do Conselho de Segurança Pública do município, Patrick Moraes. A reunião teve o objetivo de promover aproximação do Legislativo nos assuntos de segurança pública.



Na pauta, a criação de canal de diálogo entre a Câmara, Conselho de Segurança e Polícia Militar para intermediações de demandas apresentadas pela sociedade e a apresentação de um diagnóstico da segurança pública no município pelos gestores de segurança pública, que será enviado para a Câmara.



“Estamos elaborando um plano de segurança pública para o município. O projeto conta com a ajuda das autoridades da área, a fim de subsidiarem o Legislativo municipal na elaboração de políticas públicas de segurança e no plano municipal de Segurança Pública. Isso irá possibilitar que as autoridades municipais conheçam as dificuldades encontradas por cada órgão, bem como as formas de cooperação para melhoria dos serviços prestados”, destacou Cesinha. O vice-presidente da Casa Legislativa, Edson Chiquini (PSD) também esteve presente no encontro.