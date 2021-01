Funcionário da Saúde é vacinado no HPM. Foto: Divulgação/Secretaria de Saúde

Por Bertha Muniz

Publicado 22/01/2021 19:13





Em quatro dias de imunização contra a Covid-19, a prefeitura de Macaé já aplicou 973 doses da Coronavac, sendo 157 somente nesta sexta-feira (22). A Secretaria de Saúde de Macaé continua com a Campanha volante de vacinação contra a Covid-19 durante o final de semana.



No final de semana as equipes irão percorrer unidades de saúde, vacinando os profissionais que atuam diretamente na linha de frente no combate ao coronavírus. O trabalho acontecerá, neste sábado, no Hospital Público de Macaé (HPM). E, no domingo, além do próprio HPM, também na Clínica São Lucas.



Para a secretária de Saúde, Liciane Furtado, a expectativa é vacinar os demais profissionais de saúde. "Com este primeiro lote vamos atender 34% dos profissionais de saúde. Com a disponibilidade de novas doses do Ministério da Saúde, a meta é vacinar os profissionais que atuam no atendimento de urgência e emergência", frisou.



Macaé contabiliza 13.887 casos e 266 óbitos por Covid-19. Mais uma morte foi registrada nesta quinta-feira (21), uma mulher, de 83 anos, portadora de hipertensão arterial. As taxas do município, são de 43% ocupação de leitos terapia intensiva SUS Covid-19, 1,10% de reprodução do vírus, e 1,9 % de letalidade.

O Centro de Triagem do Paciente com Coronavírus funciona 24 horas no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas. O endereço é Rua Tenente Coronel Amado, 225, no Centro.