Welberth Rezende e Comte Bittencourt estiveram nas obras do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, no bairro Lagomar. Foto: Raphael Bózeo

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 19:20





MACAÉ- O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, recebeu, na manhã desta segunda-feira (25), o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, para uma visita às obras do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, no bairro Lagomar.



A unidade será compartilhada pelos governos municipal e estadual, atendendo aos Ensinos Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio. O objetivo foi verificar as necessidades para o término da construção, que será executada pela prefeitura, e os mobiliários, fornecidos pelo Estado.



“A parceria com o governo do Estado é importante porque irá ampliar a oferta de vagas para os alunos do Lagomar. Estamos fortalecendo essa cooperação dentro da área de educação, com foco em atender aos alunos nas proximidades de suas residências”, pontuou o prefeito.



Segundo Comte, a escola é uma unidade estratégica para o governo estadual. “A ideia é agilizar essa inauguração. O Lagomar é o maior bairro da cidade, atualmente, e não temos oferta de Ensino Médio no local. Além disso, o município ainda tem deficiência na oferta de Fundamental nesse bairro, por isso, é primordial nossa parceria. Com a visita, as duas equipes de infraestrutura irão planejar a execução dessa etapa que falta. A prefeitura faz a obra e o governo do Estado monta a escola”, explicou o secretário.



A secretária de Educação, Eliane de Araújo Santos, afirmou que a Prefeitura de Macaé irá utilizar a escola no turno da manhã e o governo do Estado nos períodos tarde e noite. Ela acrescentou que a previsão de entrega é março de 2022. A unidade irá atender 2.880 mil alunos, com 24 salas e capacidade de 40 alunos em cada uma delas.



“Com o término da fase documental, a previsão é retomar as obras neste primeiro trimestre. Falta pouco para terminar a construção. Essa escola vai atender toda nossa demanda do Fundamental II no Lagomar, ou seja, os alunos que estudam no Centro ou em outro bairro, vão passar a estudar perto de suas residências. Além disso, atenderemos a demanda da Educação Básica de Macaé conforme dispõe a lei, que autoriza a celebração do termo de cooperação”, disse a secretária.



O Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos está localizado na Avenida W 18, lote 222, quadra 20, Lagomar.