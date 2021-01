Welberth Rezende afirmou que não irá tolerar nem permitir que pessoas fora do primeiro grupo recebam as vacinas. Foto: Reprodução/Facebook.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/01/2021 19:08



MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), assinou na noite desta terça-feira (26), um decreto que cria uma comissão especial de fiscalização e acompanhamento da imunização contra a Covid-19. A comissão será composta por seis integrantes, sendo um membro dos seguintes órgãos: gabinete do prefeito, Câmara dos Vereadores, Conselho Municipal de Saúde, Casa Civil, Relações Institucionais e Procuradoria Geral do Município.



A equipe irá acompanhar, fiscalizar, receber e a apurando denúncias, além de mapear todos os imunizados. “O intuito aqui é dar legalidade e transparência para a população. Neste momento estamos fazendo a vacinação do primeiro grupo e nós não vamos tolerar nem permitir que pessoas fora desse grupo recebam as vacinas. Se houver irregularidade, os responsáveis responderão a procedimento instaurado pela Procuradoria do Município”, destacou o prefeito.



Macaé recebeu 2.973 doses da CoronaVac, vacina contra o novo coronavírus que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 1.800 doses da Oxford/AstraZeneca, da Índia, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Até esta segunda-feira (25), o município contabilizava 1.159 pessoas imunizadas. O decreto será publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira (27).