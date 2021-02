Cesinha, do Pros, presidente da Câmara de Vereadores de Macaé. Foto: Tiago Ferreira

Por Bertha Muniz

Publicado 01/02/2021 19:26

MACAÉ - A Câmara de Vereadores Macaé retorna com as sessões ordinárias nesta terça-feira (2), a partir das 10h, com os vereadores participando de forma virtual em razão das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19. A presença do prefeito, Welberth (Cidadania), é aguardada para a solenidade.



O novo presidente da Câmara, Cesinha (Pros), destacou que a meta da mesa diretora será o crescimento econômico do município. “Vamos focar em ações que ajudem a reduzir o impacto da pandemia na economia”, disse. O parlamentar ainda frisou que este é o momento de encontrar soluções para geração de empregos reduzindo a desigualdade social. “Estaremos atentos já nas primeiras sessões para propor novos rumos para a cidade”, sinalizou.

A nova composição da Câmara de Macaé tem os vereadores: Cesinha (PROS), Edson Chiquini (PSD), Alan Mansur (CIDADANIA), Paulo Paes (DEM), Iza Vicente (REDE), Luiz Matos (REPUBLICANOS), Thales Coutinho (PODE), Tico Jardim (PROS), Rafael Amorim (PDT), Guto Garcia (PDT), George Jardim (PSDB), Rond Macaé (PATRIOTA), Luciano Diniz (CIDADANIA), Reginaldo do Hospital (PODE), Zé Prestes (PTB