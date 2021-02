Por Bertha Muniz

Publicado 02/02/2021 09:19



MACAÉ- A Polícia Militar (PM) apreendeu no fim da noite desta segunda-feira (2), um fuzil, um silenciador, um carregador de fuzil e uma granada de mão, na comunidade da Fronteira, em Macaé, no Norte Fluminense.



PM apreende fuzil, munições e granada em Macaé, no RJ. #ODia pic.twitter.com/zSA3dAHITn — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2021

De acordo com a PM, os agentes chegaram ao local após receberem informações e o armamento era utilizado por uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas.Nenhum suspeito foi encontrado e as armas foram encaminhadas para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP). Não houve confronto.