Comandante do 32° Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), o tenente-coronel Fábio Corrêa, apresentou o balanço de produtividade de sua gestão. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 02/02/2021 09:59



MACAÉ- O Comandante do 32° Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), tenente-coronel Fábio Corrêa, está quase quatro meses à frente do comando da unidade responsável pelo policiamento ostensivo nos municípios de Macaé, Conceição de Macabú, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.



Durante entrevista ao jornal O DIA, ele apresentou o balanço de produtividade de sua gestão, iniciada no dia 9 de outubro de 2020. Segundo os números do Instituto de Segurança Pública (ISP), os roubos de rua registraram queda de 34%, em relação a outubro de 2019 com outubro de 2020. Foram 128 roubos no ano retrasado e 85 em outubro de 2020. Os roubos de carga, também em outubro de 2019, foram três. No ano passado, nenhum registro, o que aponta queda de 100% neste tipo de crime.

Em novembro, também em 2019 e 2020, também houve queda de 28% nos roubos de veículos; roubos de rua 28,4% e roubos de carga, 100%.Em dezembro, dos dois últimos anos, os números da criminalidade também registraram queda. Roubos de veículos, em 2019, e no ano passado, 17,6%, enquanto os roubos de rua, caíram 50%.



O instituto divulgou também redução dos homicídios referentes aos primeiros vinte dias de janeiro do ano passado e 2021. Do dia 1º a 25 de janeiro do ano passado, foram registrados 23 homicídios, enquanto neste ano, foram 14 ocorrências. Também no mesmo período, três pessoas morreram em confronto com policiais militares.

Os roubos de veículos, de rua e de carga, também registraram queda em janeiro de 2021. Em janeiro do ano passado, foram 37 roubos de veículos. Em 2021, 27 ocorrências. Roubos de rua, em 2020 foram 134. Em 2021, 69. Três roubos de carga ocorreram em janeiro do ano passado, e nenhuma ocorrência foi registrada em 2021.



Ao todo durante os quase quatro meses de comando, 439 pessoas que estavam cometendo crimes foram conduzidas para a delegacia, destas 407 maiores foram presos e 95 menores apreendidos. Os policiais da unidade apreenderam 1.719 munições de diversos calibres e 76 armas de fogo, sendo 4 fuzis, 2 metralhadoras, 5 espingardas, 42 pistolas e 24 revólveres e 20 artefatos explosivos entre bombas caseiras e granadas. A quantidade de drogas retiradas das ruas também tem destaque, no total 49 quilos de maconha e 37 quilos de cocaína foram apreendidas.

A unidade também apresenta bons números de recuperação de veículos que são roubados e furtados para a prática de crimes, durante o período os policiais militares já recuperaram 30 veículos na área de atuação do Batalhão.



No mês de janeiro, os policiais da unidade prenderam 161 criminosos, 309 munições, 18,5 quilos de maconha e 11,7 quilos de cocaína e recuperaram 8 veículos roubados.

O comandante da unidade atribui esses resultados a prioridade que tem dado em sua gestão as atividades de inteligência policial.



"Desde que assumi tenho buscado priorizar e fortalecer as atividades de Inteligência, e isso está ficando evidente nos bons resultados que temos obtido e o mais importante é que não temos registros de efeitos colaterais" destacou o Tenente-coronel Fábio Corrêa. A redução dos indicadores criminais e a aproximação com a população também é uma das prioridades de sua gestão para alcançar melhores resultados.



Para isso a Polícia Militar conta com o apoio do Conselho de Segurança Pública para atuar de forma integrada com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal e os agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.



"Vamos buscar promover uma maior aproximação com a sociedade, adotando estratégias de policiamento de proximidade e promover a integração com outros órgãos para a redução dos indicadores e usar a comunicação social como forma de estarmos mais próximos da população" concluiu o comandante.

Ressaltou, que a redução na criminalidade se deu por trabalho de integração e de inteligência com os órgãos de segurança.



O comandante, atribuiu a queda na criminalidade no município, a um trabalho de integração que vem sendo realizado juntamente com órgãos de segurança da cidade. Fábio Corrêa destacou ações em conjunto com as Polícias Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), além das guardas municipais que abrangem os seis municípios de cobertura do 32º BPM, que são: Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus. “Por meio da integração de todos estes órgãos, e também com as atividades do serviço de inteligência, temos obtido este êxito na redução dos índices criminais, não somente em Macaé, mas nos municípios vizinhos que abrangemos”, ressaltou.



Disque-denúncia

Para o comandante do 32º BPM, é fundamental que a população colabore com a Polícia Militar e façam denúncias, em que o anonimato, segundo ele, é garantido. Atualmente, canais de denúncia, ou o Disque-Denúncia (22) 98168-2344, está à disposição da população. “Este telefone funciona 24 horas por dia e toda denúncia é registrada pelo Serviço Reservado da Polícia Militar e o denunciante tem o anonimato preservado. As denúncias também podem ser feitas pelas redes sociais do 32º BPM, pelo facebook e instagram, que são importantes canais de interação entre a população e o batalhão”, explicou.



Rolezinhos

No final do ano, os chamados Rolezinhos assustaram a população de Macaé e, depois também de reuniões com órgãos municipais de segurança, a Polícia Militar realizou várias operações para combater as ações. “Em janeiro, mantivemos as operações, sistematicamente. E os resultados têm sido positivos. Esses tipos de infrações diminuíram e até mesmo o cometimento de outros delitos durante os rolezinhos”. Para o comandante do 32º BPM, o atual cenário da segurança pública de Macaé e das cidades vizinhas é bastante positivo, já que a unidade vem apresentando a redução dos índices criminais.

“Nos meses de outubro, novembro e dezembro, procuramos, por meio da integração e do serviço de inteligência, buscar e mapear toda a área do 32º BPM. E os números conseguiram ser reduzidos por conta desse mapeamento, buscando sempre o apoio da Seção de Análise Criminal, de onde são coletados os números das ocorrências registradas pelas vítimas na Delegacia de Polícia. E, por meio deste mapeamento, posicionamos o policiamento onde foram detectadas as manchas criminais. Já observamos também bons resultados em janeiro deste ano e queda nos índices de criminalidade. A produtividade do batalhão tem sido bem exitosa”, concluiu.