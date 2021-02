Representantes da Comissão "Vacina Macaé" se reuniram nesta segunda-feira. Foto: Ana Chaffin

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 11:57



MACAÉ - Em reunião nesta segunda-feira (1º), a Comissão Especial "Vacina Macaé" definiu que será realizado o Pré-Cadastro online da população do município para a vacinação contra a Covid-19 no Portal da prefeitura (www.macae.rj.gov.br). A lista com informações dos servidores e cidadãos já vacinados também será disponibilizada para consulta remota. E o sistema de controle da vacinação será eletrônico e auditado, permitindo fácil acesso das informações aos cidadãos.



O secretário municipal da Casa Civil e presidente da comissão, Eduardo Cardoso, informou que o pré-cadastro das pessoas interessadas em se vacinar seguirá as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, que estabelece os grupos prioritários que sãos os vulneráveis à doença, como trabalhadores da saúde e pessoal de apoio, idosos a partir de 60 anos e pessoas com comorbidades, entre outros. Ele adiantou que o pré-cadastro não será garantia de ser vacinado e apenas representará o quantitativo das pessoas interessadas em tomar a vacina, o que contribuirá para orientar novas ações do município com relação à vacinação.



Na reunião foram discutidos o cronograma e os critérios da vacinação que já começou a ser feita no município, trabalho em parceria entre equipes da Casa Civil, Secretarias de Saúde, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Social/Conselho Municipal de Saúde, Administração, Comunicação e o Legislativo.



Resposta rápida



A Comissão é a responsável pelo processo de levantamento, análise, registro e divulgação das informações referentes à vacinação no município de forma transparente. "Nosso objetivo é garantir uma resposta rápida à população sobre como o município está trabalhando para assegurar uma vacinação exitosa", destacou Eduardo Cardoso.



Ele enfatizou que o trabalho integrado favorece o levantamento e controle da vacinação, que inclui o cruzamento de dados atualizados de forma remota a partir das listas encaminhadas pelas unidades de saúde públicas e privadas. As medidas seguem o Plano Nacional de Vacinação elaborado pelo Ministério da Saúde, que prevê que todos os cidadãos sejam vacinados como medida adicional de resposta ao enfrentamento da doença.



Participaram da reunião, além dele, William Fróes (Chefia de Gabinete), Laís Lobo (Procuradoria), Marcos Túlio Benjamin (Relações Institucionais; Jorge Luis da Silva Ramos (Conselho Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), Marcos Lemos (Ciência e Tecnologia), Lisa Chagas e Ana Paula Dalcin (Vigilância Epidemiológica/Saúde), e Rond Macaé (Câmara).