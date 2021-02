A Comissão Especial "Vacina Macaé" se reuniu nesta quarta-feira (3) para tratar da vacinação com sistema informatizado. Foto: Bruno Campos.

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:00



MACAÉ - A Comissão Especial "Vacina Macaé" se reuniu nesta quarta-feira (3) para tratar da vacinação com sistema informatizado, que será iniciada nesta sexta-feira (5), junto aos profissionais de saúde, na Cidade Universitária. A intenção é coletar dados de quem for vacinado, como nome, local e data de vacinação, que serão incluídos no Portal da Transparência.



A consulta remota da listagem dos servidores e cidadãos vacinados irá assegurar acesso fácil às informações sobre a vacina para atender aos que estão nos grupos prioritários. O levantamento e controle da vacinação inclui o cruzamento de dados atualizados de forma remota a partir das listas encaminhadas pelas unidades de saúde públicas e privadas. O calendário de vacinação vem seguindo todos os critérios estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização.



Durante o encontro também foi tratado sobre o pré-cadastro da Vacinação, que está sendo definido para ser disponibilizado no portal oficial (macae.rj.gov.br). A intenção é oferecer oportunidade de apresentar o interesse quanto à vacina, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O Secretário Municipal da Casa Civil e presidente da comissão, Eduardo Cardoso, pontua que aquele que não tiver acesso à internet, também poderá se cadastrar nas unidades de saúde.



"Esta não será garantia de ser vacinado. Apenas representará o quantitativo das pessoas que desejam tomar vacina, o que vai facilitar o planejamento, agendamento e novas ações quanto a imunização", ressaltou Eduardo, que também é médico.



Também foram debatidos critérios da vacinação que já começou a ser feita no município. Até a próxima segunda feira (8), a Secretaria de Saúde irá vacinar profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, programas municipais, Centro de Especialidades Dona Alba e Saúde Mental, além de profissionais dos demais setores dos hospitais da rede privada (Unimed, São Lucas e São João Batista). Após a vacinação dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente da Covid-19, a imunização foi estendida para os demais, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.



Além do Secretário Municipal da Casa Civil também participaram da reunião Laís Lobo (Procuradoria), Marcos Túlio Benjamin (Relações Institucionais) e Lisa Chagas (Vigilância Epidemiológica/Saúde).