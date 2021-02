Crime aconteceu na Rua Bento Martins da Costa. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/02/2021 13:44



MACAÉ - Três pessoas foram baleadas, dentre elas uma criança, na tarde desta quinta-feira (4), na no bairro Cajueiros, em Macaé. Segundo a Polícia Militar (PM), os disparam teriam saído de um veículo Citroen C4 Pallas de cor cinza.



Ainda de acordo com a PM, um dos ocupantes do carro perguntou a um grupo de pessoas que estavam na Rua Bento Martins da Costa, quem seria morador de uma comunidade próxima. Dois dos baleados, um adolescente e um adulto, responderam que todos eram residentes do local, quando foram surpreendidos pelos tiros efetuados de dentro do automóvel. A criança foi atingida no glúteo direito e de raspão na perna direita e o adolescente na perna direita. Ambos não correm risco de morte.



Já o adulto, foi atingido no tórax do lado esquerdo e na mandíbula, ficando em estado grave. Todas as vítimas foram socorridas para o Hospital Público Municipal (HPM). As vítimas não tiveram sexo e identidades reveladas. A unidade de saúde não repassou o boletim médico dos pacientes, por protocolos de segurança. Por meio de nota, o comando da PM informou que o policiamento segue reforçado no local e as equipes permanecem realizando buscas com vistas aos autores do crime.



“Foi intensificado o patrulhamento em todo bairro Cajueiros e adjacências com o objetivo de inibir possíveis confrontos entre elementos ligados a facções rivais que disputam territórios para a prática de venda de entorpecentes. A ação continuará por tempo indeterminado”, disse o documento.