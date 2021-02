A segunda dose é destinada aos profissionais que atuam diretamente ao paciente Covid-19 e que receberam a primeira dose entre os dias 20 a 26 de janeiro. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/02/2021 12:26



MACAÉ - A Secretaria de Saúde de Macaé inicia, nesta terça-feira (9), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A CoronaVac – produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa, Sinovac – será distribuída aqueles que foram imunizados no início da campanha.



No primeiro dia de aplicação da segunda dose da vacina, foram atendidas um total de 209 pessoas. A ação aconteceu na Cidade Universitária, onde 100 pessoas receberam a segunda dose; e no Hospital Público de Macaé (HPM), com a aplicação de 109 doses somente para os funcionários da instituição que já haviam recebido a primeira dose.



A segunda dose é destinada aos profissionais que atuam diretamente ao paciente Covid-19 e que receberam a primeira dose entre os dias 20 a 26 de janeiro.



A vacinação na Cidade Universitária acontece nas salas 206, 207 e 214, do Bloco A, da sede da Faculdade Municipal Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS). Todos os trabalhadores precisam levar documento com foto e CPF e/ou Cartão do SUS. Lá e no HPM a aplicação da segunda dose segue até a próxima sexta-feira (12).



Os grupos de idosos que vivem em abrigos de longa permanência e deficientes institucionalizados também irão receber a segunda dose da vacina. A equipe de imunização irá percorrer as instituições fazendo a imunização volante. A meta da prefeitura é imunizar toda a população, respeitando as diretrizes do Ministério da Saúde e, para isso, aguarda o envio de mais doses para que a vacinação avance, incluindo os idosos.



A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 teve início no município no dia 19 de janeiro. Até esta terça-feira (9), o município já havia vacinado 4.159 pessoas.