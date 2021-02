Cesinha, antecipou que a Procuradoria da Câmara já estuda meios judiciais para obrigar a empresa a prestar o serviço previsto em contrato Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/02/2021 11:38 | Atualizado 19/02/2021 11:39

MACAÉ - O presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, Cesinha, do Pros, afirmou nesta sexta-feira (19), que busca na Justiça meios de acionar a Cedae, contra o desabastecimento constante na cidade.



Macaé vem sofrendo com a falta d´água há anos, situação que piora no verão, e a empresa responsável pelo fornecimento do recurso hídrico não soluciona apresenta soluções, muito menos responde quais são as falhas que causam o antigo problema. Segundo o vereador, ‘ninguém aguenta mais o descaso e a falta de água’.



Cesinha, antecipou que a Procuradoria da Câmara já estuda meios judiciais para obrigar a empresa a prestar o serviço previsto em contrato ou sofrer algum tipo de punição em caso de descumprimento.

“O que não podemos é aceitar mais que a Cedae trate a população macaense desta forma. É um absurdo que bairros inteiros não tenham uma gota de água na torneira, mesmo pagando suas contas em dia”, resumiu.