Novo parâmetro contém mais informações sobre a evolução doença no município. Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 06/03/2021 16:45



MACAÉ - A partir deste sábado (6), a prefeitura de Macaé passou a adotar um novo parâmetro para atualização de dados sobre a Covid-19, em conformidade com o que ocorre em várias cidades do Brasil. Os dados continuarão sendo diários, mas a mudança de faixa do conhecido “Covidímetro” será semanal, consolidando os dados colhidos ao longo da semana, dando mais precisão às informações e evitando análises precipitadas.



Serão utilizados indicadores como a Taxa de Incidência, que se refere ao número de novos casos de Covid-19 na população e será calculada semanalmente; a Taxa de Ocupação de Leitos de CTI e a Taxa de Letalidade (número de óbitos em pessoas positivadas para Covid-19).



De acordo com a prefeitura, esses dados - em conjunto com outros parâmetros e, dentro do contexto do cenário -, serão avaliados, semanalmente, pelo Comitê Especial de Acompanhamento e Enfrentamento da Covid-19, para tomar as decisões governamentais mais eficientes e seguras para população.

Segundo o último boletim da Covid-19, divulgado pela prefeitura de Macaé neste sábado (6), o município tem 20.647 casos de coronavírus confirmados e está na Faixa Amarela de contágio da doença.

Mais dois óbitos foram registrados: mulher, 77 anos, portadora de doença cardiovascular e homem de 71 anos, portador de doença cardiovascular e diabetes. Assim, Macaé contabiliza 305 mortes por Covid-19.

As taxas do município, neste sábado (6) são: de ocupação de leitos de UTI SUS Covid-19, 64%; de letalidade 1,47 % e de taxa de incidência 162,52 % (média semanal).