Pelo decreto 058, está proibida a aglomeração de pessoas em espaços públicos em geral. Foto: Moysés Bruno.

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 21:25



MACAÉ - A operação montada pela Prefeitura de Macaé para garantir o cumprimento do decreto 058/2021, que determina novos horários para estabelecimentos comerciais, interditou no domingo (7) à noite uma distribuidora de bebidas no bairro Parque Aeroporto. A loja já havia sido avisada no sábado (6) para cumprir o decreto, então, com a insistência do funcionamento após as 20 horas, a Coordenadoria Especial de Posturas interditou o local.



"O estabelecimento estava aberto, com aglomeração de pessoas e música alta - informou o coordenador de Posturas, Rafael Bartolomeu dos Santos. Agentes do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop), Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, Vigilância Sanitária, além da Coordenadoria de Posturas, fizeram uma ronda na noite do domingo, com apoio da Polícia Militar, a partir das 20 horas - horário limite para o funcionamento de padarias, supermercados e mercados, restaurantes, bares, Shopping Centers, templos religiosos e outros.

A ronda, com dez viaturas, percorreu locais como Avenida Evaldo Costa, Campo D´Oeste, Virgem Santa, Glória, Parque Aeroporto, Centro, Aroeira, Praia Campista, Praia dos Cavaleiros, Praia do Pecado e Lagoa. Nos Cavaleiros, uma pizzaria e um restaurante estavam com portas abertas às 20h30 e foram orientados a fechar. Em um segundo momento, serão interditados caso insistam em permanecer abertos após 20 horas.

Pelo decreto 058, está proibida a aglomeração de pessoas em espaços públicos em geral, como avenidas, ruas, praças e calçadas. O objetivo é minimizar o contágio do coronavírus.



Confira o que determina o decreto 058/2021:

- Supermercados e mercados podem funcionar no horário compreendido entre 7h e 20h;

- Padarias, entre 5h e 20h;

- Bancas de jornais e revistas, entre 7h e 20h;

- Petshops, entre 7h e 20h;

- Centros de treinamento em saúde e segurança para o setor de óleo e gás, entre 7h e 20h;

- Restaurantes entre 11h30min e 20h;

- Shopping Centers, entre 10h e 20h, exceto Cinema, Parque Recreativo de Crianças e Salão de Jogos e Fliperamas;

- Templos religiosos, três vezes por semana, no horário compreendido entre 7h e 20h;

- Academias, entre 6h e 20h.