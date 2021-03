Iza Vicente está no seu primeiro mandato como vereadora em Macaé. divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 09/03/2021 11:22

A Câmara de Vereadores de Macaé homenageou a única parlamentar do sexo feminino, Iza Vicente (Rede), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O presidente da Casa Legislativa, Cesinha (Pros), concedeu a vereadora o direito de presidir a sessão plenária na manhã desta terça-feira (9).



"Não temos muito a comemorar devido ao número excessivo de violência contra as mulheres , mais o direito de igualdade decidimos com a mesa", destacou Cesinha.



Vale ressaltar que, nunca na história da Câmara de Macaé, uma mulher presidiu uma sessão. Desta forma, Iza Vicente entra para a história da cidade.