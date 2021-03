Grande Expediente da Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Macaé (10/03/21). Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/03/2021 11:42



MACAÉ - Buscando o fortalecimento das instituições de segurança pública atuantes no município, o Grande Expediente da Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Macaé desta quinta-feira (10), foi dedicado a explanação do comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), tenente-coronel Fábio Corrêa, apresentando os indicadores criminais e de produtividade da unidade.



A participação foi um convite do presidente da Casa, Cesinha, do Pros, que vem promovendo reuniões com o Conselho de Segurança Pública para que haja uma integração efetiva do poder Legislativo municipal na formulação de políticas públicas de segurança e um plano municipal integrado de segurança pública.

“A Segurança Pública é uma das prioridades de atuação desta Casa. Gostaria de agradecer a presença do comandante que se prontificou a vir mostrar os dados de sua gestão nesta sessão. Num momento de grande dificuldade, gostaria de parabenizar o tenente-coronel Fábio pelo excelente trabalho mesmo diante dessa crise que todo o mundo enfrenta”, destacou Cesinha.

De acordo com o presidente da Câmara, posteriormente, outros gestores da área da segurança pública serão convidados para apresentarem as suas respectivas produtividades, peculiaridades de cada órgão e necessidades. Neste primeiro momento a Câmara e o Conselho vêm realizando um diagnóstico das instituições para estar subsidiando o planejamento das ações junto ao poder Executivo. Além do comandante do 32º BPM, participaram da sessão, o diretor do Conselho de Segurança Pública, o comandante da 1ª Companhia da PM, capitão Júlio e o auxiliar da Seção de Comunicação Social e Relações Públicas, sargento Amaral.