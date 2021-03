Centro de Triagem do Paciente com Coronavírus de Macaé (CTC). Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/03/2021 20:26 | Atualizado 15/03/2021 21:57



MACAÉ - Macaé atingiu, nesta segunda-feira (15), a taxa de 69% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) SUS Covid-19, segundo o covidímetro, ferramenta utilizada para medir a propagação da doença, divulgado pela prefeitura. As vítimas foram dois homens, um de 87 anos, portador de doença cardiovascular e um de 66 anos, portador de hipertensão arterial e diabetes; e três mulheres, uma de 76 anos portadora de doença cardiovascular; uma de 39 anos, portadora de hipertensão arterial e uma de 73 anos, sem histórico de comorbidades. A cidade contabiliza 320 óbitos por Covid-19.

As taxas do município, nesta segunda-feira (15), são de: 1,47% de letalidade e, 266,9% de taxa de incidência 266,9 (média semanal). A cidade tem 21.626 casos de coronavírus confirmados. Destes, 21.314 são pacientes recuperados/removidos (total de recuperados mais quantidade de óbitos). O Centro de Triagem do Paciente com Coronavírus de Macaé (CTC) realizou, durante as 24 horas do dia 14 de março, 138 atendimentos. O CTC funciona 24 horas no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas. O endereço é Rua Tenente Coronel Amado, 225, no Centro.