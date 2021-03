Equipes de Serviços Públicos sinalizaram as praias da cidade. Foto: Romulo Campos .

Por Bertha Muniz

Publicado 22/03/2021 13:18



MACAÉ - Para evitar aglomerações em locais públicos e reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus, a Prefeitura de Macaé tem tomado diversas medidas. Dentre elas, está a interdição de praias e cachoeiras do perímetro urbano e serrano do município. Neste domingo (21) foram instaladas placas com aviso de restrição sanitária por risco de contaminação pela Covid-19. Além dos avisos, as equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Civil Municipal, Grupamento de Apoio Operacional (Gaop) e da Coordenadoria Especial de Posturas/Secretaria de Fazenda promovem a fiscalização dos locais diariamente.



A Defesa Civil instalou as placas nas cachoeiras da Ciriaca e Ilha da Canoa, em Glicério; Poço da Banheira, no Frade; e Poço da Fervedeira, no Sana. A Secretaria do Interior ficou responsável pelos avisos na Cachoeira das Duas Barras, em Bicuda Grande; e Escorrega e da Laje, na Bicuda Pequena. Já as equipes de Serviços Públicos sinalizaram as praias da cidade, como Imbetiba, Campista, Cavaleiros, Pecado, Lagomar, Barreto e da Barra e vias principais, como Avenida Presidente Sodré, no Centro da cidade, entre outros pontos.



A instalação das placas faz parte das medidas de cumprimento ao decreto nº 070/2021, assinado pelo prefeito Welberth Rezende na última quinta-feira (18), ampliando as medidas restritivas devido à pandemia. Para que as ações tenham resultado positivo, os agentes pedem a colaboração da população, uma vez que a sinalização é uma das ações de combate à Covid-19 associadas às medidas individuais como uso de máscaras, de álcool em gel, manutenção do distanciamento social e isolamento sempre que possível.

Publicidade



Confira os locais na cidade onde foram afixadas as placas neste domingo:



Entrada da Lagoa de Imboassica/Praia do Pecado

Lagoa de Imboassica (quiosques)

Praia do Pecado (quiosques)

Entrada dos Cavaleiros em direção ao Centro

Cavaleiros (Rua do Banco do Brasil)

Cavaleiros (Praia de Holywood)

Praia Campista (entrada da Praia do Cantinho), trevo em direção a Cavaleiros e em frente ao Clube Cidade do Sol

Imbetiba (em frente ao Othon Hotel e na Rua da Igualdade)

Praia do Forte

Pontal (entrada do Iate)

Praia da Barra (Praça dos Navegantes)

Praia do Barreto/Aeroporto (Bar do Coco)

Lagomar (primeira rua de acesso à praia, no meio da praia e na entrada da Lagoa de Jurubatiba).