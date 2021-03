De 1º a 22 de março a cidade registrou 4 mortes pela doença 19, ou seja, dois óbitos a cada 24 horas. Foto: Rui Porto Filho.

Por Bertha Muniz

Publicado 22/03/2021 18:14 | Atualizado 22/03/2021 18:18



MACAÉ - Macaé atingiu, nesta segunda-feira (22), a taxa de 79% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) SUS Covid-19, segundo o covidímetro, ferramenta utilizada para medir a propagação da doença, divulgado pela prefeitura. A atualização foi publicada nesta tarde. Já o Painel Coronavírus do governo do estado, que contabiliza a ocupação dos leitos de UTI das redes pública e privada, apontava no último boletim, divulgado nesta segunda, 86% de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 na Capital do Petróleo.



As últimas vítimas da doença na cidade foram: dois homens, um de 61 anos, portador de diabetes e doença renal; um de 62 anos, sem histórico de comorbidades e duas mulheres, uma de 67 anos, portadora de hipertensão arterial e uma de 77 anos sem histórico de comorbidades. A cidade contabiliza 336 óbitos por Covid-19. De 1º a 22 de março, Macaé registrou 4 mortes pela doença 19, ou seja, dois óbitos a cada 24 horas.



As taxas do município, nesta segunda-feira são de 1,5 %de letalidade e de taxa de incidência 261,6 % (média semanal). O município tem 22.414 casos de coronavírus confirmados. Destes, 22.025 são pacientes recuperados/removidos (total de recuperados mais quantidade de óbitos). A cidade tem registrado um crescimento de até 50% no número de atendimentos no Centro de Triagem ao Paciente com Coronavírus, além do aumento na taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva de Covid-19. O perfil dos pacientes também tem mudado, segundo a Secretaria de Saúde.

Atualmente, pessoas jovens também precisam de internação e o agravamento dos casos tem sido mais rápido. O prefeito Welberth Rezende, vem adotando medidas para conter o avanço da Covid-19 e evitar o estrangulamento do sistema de saúde do município. Bloqueios sanitários foram montados em todas as entradas da cidade. Praias e cachoeiras foram fechadas. Além disso, todas as atividades não essenciais estão permitidas a funcionar somente até 17h. As determinações, contidas em decreto, são por tempo indeterminado.