Por Bertha Muniz

Publicado 22/03/2021 20:54

MACAÉ - O Festival de Esquetes de Macaé Artes Integradas (FESTIM) 2021 terá a 1ª Exposição Fotográfica, que será realizada entre os dias 22 de março a 18 de abril, na Galeria Carapebus, no Centro de Macaé, com entrada gratuita.

Na exposição, serão retratadas todas as edições do festival, que é realizado há cinco anos.

Segundo o idealizador e produtor do FESTIM, Aldebaran Bastos, no mesmo período da exposição, como já é tradição, será realizado o FESTIM Solidário, com a campanha de arrecadação de donativos, que serão revertidos às instituições sociais de Macaé.

Nos anos anteriores, de acordo com Bastos, nas últimas quatro edições, o FESTIM Solidário arrecadou mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis. Os donativos foram entregues à Casa do Caminho, Paróquia São Batista, Asilo, Centro Espírita Xangô Menino, entre outras.



FESTIM 2021 Artes Integradas seguem com inscrições abertas

As inscrições para a 5ª edição do Festim já foram iniciadas. Para mais obter mais informações, é só acessar o link (https://linktr.ee/FESTIM2021). Podem se inscrever grupos ou artistas independentes de teatros nacionais e internacionais. Para a seleção, a curadoria dos grupos inscritos será feita por uma comissão composta por profissionais da área teatral. Serão selecionados trabalhos inscritos, sendo até 10 esquetes para compor a programação competitiva do festival, além de convidados online e ao vivo.



As apresentações presenciais, que serão realizadas no Teatro Sindipetro, irão seguir todos os protocolos recomendados para prevenção à Covid-19. Não serão permitidas plateias. As apresentações presenciais serão entre os dias 05 e 18 de abril, a partir das 20h. Durante a semana, serão realizadas apresentações online de artistas convidados da região. As apresentações online serão nas redes sociais do Festim, pelo instagram @festim_festival e pela página no Facebook, Festival de Esquetes de Macaé. Os grupos se apresentarão durante dois finais de semana de abril, entre os dias 10, 11, 17 e 18, sendo cinco grupos por final de semana.

“Após cada final de semana apresentado, às segundas-feiras, iremos abrir uma sala de conversa pela plataforma Zoom, com os participantes de debatedores, profissionais com amplo conhecimento e atuação nas artes cênicas. Achamos muito importante essa presença do grupo, para construção crítica e artística sobre o trabalho apresentado, gerando assim, um maior intercâmbio entre os envolvidos, preservando o objetivo do festival. Os debatedores e jurados irão ter a responsabilidade de destacar os melhores artistas do Festim 2021, com indicação de melhor esquete, melhor texto, melhor direção, melhor ator e melhor atriz”, concluiu.



FESTIM no Youtube

Todas as apresentações do FESTIM 2021 serão transmitidas também pelo canal do Youtube. É só se inscreverem pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=ts_tuQThbcE e ficarem ligados na programação nas redes sociais @festim_festival.