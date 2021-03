Rendering novo terminal Aeroporto de Macaé. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/03/2021 20:47 | Atualizado 24/03/2021 20:48

MACAÉ - A Zurich Airport Brasil anunciou a construção de um novo terminal para o Aeroporto de Macaé (MEA), no Rio de Janeiro. O novo terminal contará com aproximadamente 6 mil metros quadrados. Dentre as melhorias está a construção de estruturas metálicas, acabamentos em madeira e forros com acústica, possibilitando maior conforto nas áreas de permanência. O investimento é de R$ 160 milhões.





“Nosso planejamento é a longo prazo. São 30 anos de concessão. Realizamos projetos, buscando deixar um legado de desenvolvimento e de investimento sólido nas comunidades onde estamos inseridos. Foi assim em Florianópolis e será assim em Macaé. Com o novo terminal, teremos a infraestrutura perfeita para operações offshore e também para o desenvolvimento turístico da região”, afirmou o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse.



O Aeroporto de Macaé já é reconhecido no atendimento de operações offshore, contando com diversidade de opções de manutenção e alto nível de segurança e eficiência para os operadores. Com o novo terminal, a Zurich defende que "o setor terá uma infraestrutura ainda melhor, com a maior capacidade de pátio da região, mais conforto e mais serviços, como inspeção prioritária e atendimento VIP de embarque e check-in exclusivo".



“O objetivo é ser o aeroporto referência no mercado offshore no Brasil. Temos a expertise internacional do grupo Zurich Airport, aliada ao conhecimento local, com um novo terminal e numa cidade que tem excelente infraestrutura”, complementou Gesse.