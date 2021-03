Além do atendimento clínico e dispensa de medicamentos, o novo CTC conta com mais 19 novos leitos de enfermaria Covid. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/03/2021 22:13 | Atualizado 26/03/2021 22:15



MACAÉ - A prefeitura de Macaé inaugurou, na noite desta sexta-feira (26), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Barra de Macaé, o novo Centro de Triagem do Coronavírus (CTC). A ideia é usar essa unidade de saúde exclusivamente para o atendimento dos pacientes da Covid-19. Além do atendimento clínico e dispensa de medicamentos, o novo CTC conta com mais 19 novos leitos de enfermaria Covid.

Somando-se ao novo CTC da Serra, agora o município tem três centros médicos para atendimento exclusivo à Covid. Lembrando que essa semana, foi aberto um local exclusivo para a realização de testes, no antigo Fórum do Centro da Cidade.

O Novo CTC da Barra vai atender a todos os pacientes da região norte de Macaé. Além de funcionar como Centro de Triagem, a UPA Barra também terá uma enfermaria Covid, com 19 leitos para desafogar o HPM. Além disso a unidade conta com Raio-X, laboratório e ala para atendimento pediátrico.

“É bom lembrar que, o fato de estarmos abrindo mais portas de atendimento e leitos não significa que nossa situação diante da epidemia esteja confortável. Muito pelo contrário: até o início de março o CTC do Jorge Caldas atendia diariamente a uma média de 70 pacientes. Hoje esse número aumentou para quase 400. O governo está fazendo a sua parte para conter a pandemia e garantir um atendimento digno a todos os macaenses. No entanto, precisamos da sua ajuda para frear essa pandemia. Se você puder, fique em casa, respeite as normas de restrição, use máscara. Cuide daqueles que você ama! “, destacou o prefeito Welberth Rezende.