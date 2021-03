Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Curitiba-PR, São José dos Pinhais-PR e em Macaé. Foto: Polícia Civil.

Por Bertha Muniz

Publicado 30/03/2021 17:37

MACAÉ - A Polícia Civil do Paraná realizou nesta terça-feira (30) uma operação contra suspeitos de aplicar golpes em empresas estrangeiras. Os prejuízos ultrapassam R$ 1 bilhão.

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão em Curitiba-PR, São José dos Pinhais-PR e em Macaé.



O golpe funcionava da seguinte forma: os suspeitos negociavam a venda de proteína animal e induzia as empresas a pagarem parte do valor de forma antecipada. Os indivíduos pediam de 10% a 30% adiantados. As vítimas aceitavam e não recebia a mercadoria.

Publicidade



Os golpes ocorrem há quatro anos. As empresas lesadas têm sede em países como Chile, China, Noruega, Turquia, Hong Kong, Estados Unidos e Canadá. Uma delas chegou a depositar R$ 320 milhões na conta de um dos golpistas. Os investigados devem responder por associação criminosa, estelionato, além de falsificação de documento público e particular, segundo a Polícia Civil.