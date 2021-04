Prefeito Welberth Rezende acompanha vacinação em Macaé. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/04/2021 19:43

MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, já imunizou mais de 20 mil moradores em pouco mais de dois meses de campanha da vacinação contra a Covid-19. Até esta sexta-feira (9), foram aplicadas, no total, 20.705 doses de vacina, sendo que deste total, 7.110 pessoas já tomaram a segunda dose do imunizante.

Nesta última semana, profissionais da saúde acima de 50 anos receberam a primeira dose da vacina na segunda (5) e terça-feira (6), quando também foram imunizados com a segunda dose os idosos de 79 anos. Já na quarta (7), foram vacinados os idosos de 67 anos em pontos fixos e drive-thru, espalhados pela cidade, além da 2ª dose dos idosos de 78 anos.

Na quinta-feira (8), idosos de 77 anos receberam a segunda dose da Coronavac, encerrando o calendário semanal de vacinação. O município vem seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização e a medida em que as vacinas forem sendo enviadas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, os grupos prioritários vão avançando.