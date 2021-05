A companhia aérea Azul opera a rota entre Macaé e o Aeroporto Santos Dumont. Foto: Divulgação/Zurich Airport Brasil.

Por Bertha Muniz

Publicado 05/05/2021 17:27 | Atualizado 05/05/2021 17:28

MACAÉ - O Aeroporto de Macaé, no Norte Fluminense, volta a operar voos comerciais a partir da próxima segunda-feira (10). Os voos comerciais com destino ao Aeroporto Santos Dumont, na capital, vão ser retomados após um mês de interrupção devido à pandemia de Covid-19.



A partir do dia 17 de maio, companhia aérea Azul amplia a frequência da rota Macaé - Santos Dumont, que deve passar a ser disponibilizada três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas.

A opção do voo é uma forma rápida de ligação com diferentes destinos, já que o Aeroporto Santos Dumont se conecta com importantes cidades do Brasil.