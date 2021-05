Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin America (ZALA) e Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil. Foto: Rui Barbosa.

Por Bertha Muniz

Publicado 11/05/2021 12:45

MACAÉ - Na manhã desta terça-feira (11), a diretoria executiva da Zurich Airport Brasil se reuniu no Aeroporto de Macaé para lançar oficialmente o projeto do novo aeroporto da cidade, que está previsto para ser inaugurado em 2023. O investimento de R$ 160 milhões prevê a construção de um terminal moderno e atraente, seguindo o conceito de outros complexos aeroportuários do Grupo no país e no mundo.



A partir de agora, o projeto entra nos detalhamentos finais para que as obras comecem em 2022. Dentre as melhorias anunciadas, está o acabamento de piso em granito de alta durabilidade, a instalação de mobiliários modernos, confortáveis e acessíveis, estruturas metálicas, com acabamentos em madeira e forros com acústica, possibilitando maior conforto nas áreas de permanência.

Toda nova área construída de 6.000m² preza pelo compromisso com a sustentabilidade. Como parte do fomento desse importante pilar da empresa, a nova estrutura contribui para uma dinâmica urbana mais adequada e mantém extensa área de vegetação protegida. Tudo isso aliado a uma arquitetura que permite a contemplação dessa natureza e privilegia a luz natural.



O projeto colabora de forma positiva e ampla para o desenvolvimento local. Já reconhecido como polo do ramo offshore no Brasil, por conter uma diversidade de manutenção e alto nível de segurança e eficiência para os operadores, o aeroporto será aprimorado para esse tipo de operação. A novidade será a integração e melhoria das áreas para esse tipo serviço, com a maior capacidade de pátio da região, mais conforto e mais serviços, como inspeção prioritária e atendimento VIP de embarque e check-ins exclusivos. O projeto contempla também obras de extensão da atual pista, ampliando sua capacidade de receber aeronaves comerciais de grande porte.

“Macaé se destaca no ramo de offshore e tem grande potencial no setor turístico e de negócios. Um novo aeroporto permite uma infraestrutura à altura para contribuir e potencializar esse desenvolvimento. Acreditamos no potencial de Macaé e vamos deixar aqui um legado de desenvolvimento e de investimento sólido” afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil. Tobias Markert, CEO da Zurich Airport Latin America, também esteve em Macaé e detalhou a visão do grupo suíço para aeroportos.



“Somos mais que administradores, somo desenvolvedores de aeroportos e nosso compromisso é ampliar o significado da atividade. Além de operar aviões, olhamos para o complexo como uma possibilidade infinita, imprimindo nosso DNA de levar serviços agregados e contribuir com a economia local”, afirmou.

O novo Aeroporto de Macaé potencializará ainda o desenvolvimento imobiliário da região, pois irá contar com áreas comerciais de real estate, além de um espaço moderno para novos players comerciais.