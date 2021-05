Visita do Promotor Ministério Público ao HPM. Foto: Ana Chaffin.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/05/2021 16:09 | Atualizado 12/05/2021 16:10

MACAÉ - As unidades dos Centros de Terapia Intensiva (CTIs) e de enfermaria, destinadas aos atendimentos de Média e Alta Complexidade para os pacientes que apresentam sintomas graves da Covid-19, que funcionam no Hospital Irmãs do Horto (anexo do HPM), foram visitadas na manhã desta quarta-feira (12) pelo prefeito, Welberth Rezende, e pelo promotor Bruno de Sá Barcelos Cavaco, da 1ª Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público Estadual (MP).

A visita, que contou também com a participação da Secretária municipal de Saúde, Liciane Furtado, e do Secretário Adjunto de Média e Alta Complexidade, Antônio Soares, faz parte da agenda definida neste ano entre o governo municipal e o MP para acompanhamento e avaliação das medidas adotadas por Macaé que asseguram assistência dos pacientes do Coronavírus, desde o diagnóstico até o tratamento dos casos mais graves da doença.

"Ao longo desses meses de enfrentamento da pandemia, asseguramos a assistência a todos os pacientes graves, mantendo a oferta de vagas com a ampliação do número de leitos de CTI. Superamos também a dificuldade em comprar o kit intubação, escasso no mercado diante de uma demanda nacional. Estamos em um momento mais estável, o que nos permite avaliar resultados e rediscutir estratégias, mantendo sempre o foco em nosso principal objetivo: o de salvar vidas", destacou Welberth Rezende.

Desde o início do ano, o governo ampliou de 53 para 67 o número de leitos de CTI destinados à assistência ao paciente da Covid-19. Já em vagas de enfermaria, a gestão municipal aumentou de 67 para 105 neste ano. Além disso, a prefeitura adquiriu também 15 novos aparelhos respiradores.