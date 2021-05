Na rede pública, o cronograma é inverso. As aulas serão retomadas com o Ensino Superior no dia 8 de junho e Ensino Médio no dia 5 de julho. Foto: Maurício Porão.

Por Bertha Muniz

Publicado 15/05/2021 12:53 | Atualizado 15/05/2021 12:55

MACAÉ - Em novo decreto publicado nesta sexta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Macaé prevê a retomada das aulas presenciais na cidade ainda no mês de maio. De acordo com o documento, as redes municipais pública e privada de ensino definirão um retorno gradual.



Na rede privada, o retorno está previsto para esta segunda-feira (17), com aulas da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola. Em seguida, no dia 24, voltam às aulas os alunos do Ensino Fundamental I, seguidos pelo Fundamental II no dia 31. Em junho, a retomada é para o Ensino Médio particular no dia e Superior no dia 28.



Já na rede pública, o cronograma é inverso. As aulas serão retomadas com o Ensino Superior no dia 8 de junho e Ensino Médio no dia 5 de julho. Ainda em julho, no dia 26, voltam às aulas os alunos do Ensino Fundamental II, Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e Correção de Fluxo.



Fechando o plano de retomada das aulas em agosto, no dia 2, alunos de Ensino Fundamental I e Educação Infantil voltam às escolas. Ainda conforme a prefeitura, as instituições de Ensino, públicas e privadas, que não tenham autorização de atendimento presencial, permanecerão oferecendo ensino remoto de maneira que os professores utilizem o espaço da escola para oferecer as aulas online diariamente.

O retorno às aulas está previsto no decreto nº 119/2021, que dispõe alterações no decreto nº 046/2021. A voltas as aulas presenciais acontece após o município apresentar o menor índice de risco no mapa traçado pelo governo do Estado sobre o estágio atual da pandemia do coronavírus em todos os 92 municípios fluminenses.