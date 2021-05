A Agência investigou possíveis remessas que teriam sido distribuídas com menos doses aos municípios. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 18/05/2021 15:37 | Atualizado 18/05/2021 15:46

MACAÉ- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou, nesta segunda-feira (17), que não houve erro durante a produção da vacina CoronaVac pelo Instituto Butantan que foram distribuídas em Macaé.

A Anvisa investigou possíveis remessas que teriam sido distribuídas com menos doses aos municípios. No entanto, a divergência na quantidade se deu por erros na extração das doses durante a aplicação.

Em abril, a cidades relatou ao Ministério da Saúde que alguns frascos da CoronaVac não estavam rendendo a quantidade esperada, de 10 doses, para a imunização.

A Anvisa chegou a divulgar uma nota sobre o ocorrido e alegou que o erro está no momento da extração. No documento é informado que o uso de seringas de 3 ml não é o recomendado para as doses de 0,5 ml, sendo correto o uso de seringas de 1 ml.

Foram realizados testes técnicos com diferentes seringas, além da inspeção no envase da CoronaVac, no Instituto Butantan. Segundo a Agência, cada frasco contém a quantidade equivalente a 10 doses (5,5 ml e 5,9 ml), já contando com margem de segurança.