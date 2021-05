Tem direito ao auxílio pessoas em situação de extrema pobreza e pobreza, cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais. Foto: Mauricio Porão.

MACAÉ- Termina nesta sexta-feira (21) o prazo para o Auxílio Emergencial Pecuniário Municipal em Macaé, no Norte Fluminense. De acordo com a Prefeitura, a iniciativa busca minimizar os efeitos sociais da pandemia de Covid-19. Os beneficiários receberão duas parcelas do auxílio, no valor de R$ 200 cada uma. Ao todo, 15 mil famílias serão beneficiadas, segundo a prefeitura.

Tem direito ao auxílio pessoas em situação de extrema pobreza (renda mensal familiar de até R$ 89 por pessoa) e pobreza (renda mensal familiar de até R$ 178 por pessoa), cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais).

A consulta para saber se tem direito ao benefício pode ser feita pela Internet, no portal oficial da prefeitura (http://sistemas.macae.rj.gov.br:8095/consultabolsa), informando o número do CPF. Caso seja confirmado, o beneficiário deverá cadastrar uma conta bancária para o recebimento do valor. A conta pode ser da titularidade do beneficiário ou de um dos membros que está na composição familiar do CadÚnico.

Além destes canais, os usuários que não tiverem acesso ao site ou ao telefone poderão contar com atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nos CRAS Botafogo, Barra, Novo Visconde e Serra.

"A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade destaca que o processamento de dados para inclusão dos usuários teve como referência as informações mais atualizadas disponíveis no CadÚnico, do Governo Federal", informou o município.