Programação religiosa terá missa presidida pelo Padre Gleison Lima, da Paróquia Santo Antônio de Macaé. Foto: Paolla Itagiba.

Por Bertha Muniz

Publicado 21/05/2021 09:55 | Atualizado 21/05/2021 09:58



MACAÉ - No dia 24 de maio, a Igreja Católica celebra Nossa Senhora Auxiliadora, a quem Dom Bosco escolheu como protetora dos salesianos. Em Macaé, as homenagens a santa fazem parte dos momentos mais importantes para a Comunidade Salesiana, que este ano celebra A. tradicional Festa de Nossa Senhora acontecerá ao vivo, com transmissão pelo Youtube (https://youtu.be/Qm72qELOA_M), às 19h.



Na Arquidiocese de Juiz de Fora, a paróquia que leva o nome dessa designação de Maria, no Bairro Mundo Novo, celebrará o dia da padroeira com programação especial, iniciada nesta quinta-feira (20), com tríduo. O evento é realizado pelo Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo e pela Faculdade Católica Salesiana.



Está prevista uma missa solene, presidida pelo Padre Gleison Lima, da Paróquia Santo Antônio de Macaé e um momento especial de coroação a Nossa Senhora, com a participação de alguns alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Castelo.



A coordenadora de eventos do INSG, Cristine Ximenes, explica que a Grande Festa de Maria Auxiliadora será realizada com um número reduzido de participantes, respeitando os decretos municipais e sanitários.

“Não queríamos deixar de compartilhar esse momento de fé e devoção com nossa comunidade educativa. Por isso, realizamos uma pesquisa com as famílias e colaboradores para compor a equipe de participantes e, através de um sorteio, contemplamos algumas pessoas para estarem conosco presencialmente”, explica.



Nossa Senhora Auxiliadora é padroeira da Obra Salesiana em todo o mundo. Seu fundador, Dom Bosco, dedicou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora como um “monumento vivo de gratidão a Nossa Senhora”. Em todas as casas salesianas espalhadas pelos cinco continentes, o olhar de Dom Bosco e Madre Mazzarello chega, neste momento, repleto de esperança em dias melhores, sob a proteção de Maria Auxiliadora.