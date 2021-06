Materiais que seriam do tráfico de drogas foram apreendidos na casa de suspeito em Macaé. - Foto: Divulgação/PM.

Materiais que seriam do tráfico de drogas foram apreendidos na casa de suspeito em Macaé. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 12:53 | Atualizado 16/06/2021 13:06

MACAÉ - Um homem foi preso por associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nesta terça-feira (15), no bairro Jardim Vitória, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar, após o levantamento de informações dando conta da localização do responsável por guardar e armazenar drogas e armas de grosso calibre para a uma facção criminosa.



Militares foram até a residência do suspeito, conhecido como “Corinthians”, na Rua São João Batista, onde foram recebidos pelo homem, que autorizou a entrada da polícia. Dentro do imóvel, os agentes apreenderam: uma capa de colete camuflado, cinco rádios comunicadores com carregadores; dois simulacros de pistola; dois carregadores de pistola; 49 munições; uma touca ninja e quatro camisas com siglas de uma facção criminosa.

As camisas apreendidas tinham uma mensagem e imagem do traficante macaense Rogério Roupinol, morto em 2010, durante uma ação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no Morro de São Carlos, no Rio. O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foi autuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.