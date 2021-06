Isabel Salgado, irá apresentar o panorama atual sobre o assunto numa live promovida pelo curso de psicologia da Faculdade Católica Salesiana de Macaé. - Foto: Reprodução/Internet.

Por Bertha Muniz

Publicado 16/06/2021 17:51 | Atualizado 16/06/2021 17:51

MACAÉ - As mudanças de rotina causadas pela pandemia da Covid-19 provocaram diversos danos à saúde mental dos atletas, tornando as relações do esporte ainda mais complexas. Sobre essa temática, a ex-atleta olímpica do vôlei feminino da seleção brasileira, Isabel Salgado, vem apresentar o panorama atual sobre o assunto numa live promovida pelo curso de psicologia da Faculdade Católica Salesiana de Macaé.

O encontro virtual acontece na próxima segunda-feira (21), a partir das 18h30min, nos canais oficiais da instituição no YouTube (https://youtu.be/jYg6ZXpMtl0) e Facebook. Isabel do vôlei, como o torcedor se acostumou a chamá-la, fez história sendo a primeira atleta brasileira a atuar numa liga estrangeira da modalidade na Itália e a pioneira no ataque do fundo de quadra. Ela também foi considerada a maior pontuadora dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Recentemente, Isabel encabeçou o movimento “Esporte pela Democracia”, com o propósito de lutar por uma sociedade mais justa e pelos direitos igualitários dos atletas.

Temas como a importância da Psicologia no âmbito esportivo e os aspectos emocionais pré e pós competição estarão presentes na live. O mediador do encontro e responsável pela disciplina de Psicologia do Esporte, professor Doutor Julio Vasconcelos, explica que a discussão envolve todas as modalidades, sejam elas individuais ou coletivas.

“Infelizmente a psicologia do esporte recebe pouca atenção, principalmente dos clubes brasileiros que, por vezes, dispensam a figura do profissional. Trazer essa discussão para o meio acadêmico, neste contexto de pandemia, é de suma importância para compreendermos como está a saúde dos atletas e até mesmo o comportamento por trás das pessoas que valorizam as modalidades esportivas”, conclui Julio.