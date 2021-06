Na ação foram apreendidos um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e um rádio transmissor. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Publicado 17/06/2021 15:00

MACAÉ - Um homem apontado como integrante do tráfico de drogas foi preso, nesta quarta-feira (16), no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no Norte Fluminense. A ação foi deflagrada pela Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento de rotina. Segundo a ocorrência, durante incursão à Rua L, militares avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita, que fugiu para um terreno baldio ao avistar a viatura.

Um cerco foi montado e o D.F.Q foi capturado escondido dentro de uma barbearia. Na cintura dele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. Após buscas pelo local onde o suspeito percorreu, a PM encontrou um rádio transmissor. O envolvido foi levado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foi atuado e ficou preso, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.