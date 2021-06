O secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Mauro Torres em visita à Fazenda Esperança, em companhia da coordenadora do Idoso e primeira-dama do município, Quelen Rezende. - Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/06/2021 16:24 | Atualizado 17/06/2021 16:25

MACAÉ - Com o objetivo de estreitar os laços e solidificar a parceria entre a Prefeitura de Macaé e instituição não-governamental que presta serviços de cuidado às pessoas em uso prejudicial de álcool, o secretário de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Mauro Torres, visitou, nesta quarta-feira (16), a Fazenda Esperança - experiente na recuperação de dependentes químicos. A visita contou com a companhia da coordenadora do Idoso e primeira-dama do município, Quelen Rezende.



“Desde que assumimos a gestão do Desenvolvimento Social, temos trabalhado para humanizar e integrar os vínculos, principalmente, neste período de pandemia que se torna um desafio manter a ordem social. No que tange às pessoas em situação de rua, nós os assistimos com o Centro Pop, a Pousada da Cidadania e projetos de resgate, como o Abrigo de Inverno. Mas, é preciso afunilar as parcerias com instituições como a Fazenda Esperança, num trabalho integrado para pessoas que estejam em vulnerabilidade social. A parceria será um ganho que oferecemos aos moradores em situação de rua e que têm algum vicio, é uma oportunidade de se reabilitarem e poderem retornar a uma vida normal”, afirmou Torres.



Durante a visita feita à Fazenda Esperança, que fica localizada na BR-101, o secretário e a primeira-dama foram recepcionados pelo casal Rodrigo e Marina Gabbay, responsáveis pelo funcionamento da instituição. Com a parceria, a secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade (SDSDHA) poderá encaminhar os dependentes químicos que se encontram em situação de rua para reabilitação.



A Coordenadora do Idoso, Quelen Rezende, que trabalha com a valorização da terceira idade, também conheceu de perto o tratamento da Fazenda Esperança para com as pessoas em dependência química. “Este é um trabalho em parceria que resgata vidas em Macaé. Entre as pessoas que se encontram em situação de rua, existem idosos. Precisamos então resgatá-los” disse.



A Fazenda Esperança de Macaé, mantida pela Igreja Católica, é uma comunidade terapêutica com cerca de 30 anos de experiência na recuperação de dependentes químicos. Ajuda milhares de famílias, atualmente se encontra em 15 países do Ocidente ao Oriente. Seu trabalho é baseado em convivência em família, trabalho como processo pedagógico e espiritualidade para encontrar um sentido de vida.