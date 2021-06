Na ação foram apreendidos três mil pinos de cocaína e 365 papelotes de maconha. - Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Por Bertha Muniz

Publicado 17/06/2021 17:05 | Atualizado 17/06/2021 17:06

MACAÉ - Agentes das polícias Federal e Militar deflagraram, na manhã desta quinta-feira (17), uma operação para coibir crimes ambientais e tráfico de drogas na reserva do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Macaé. Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, com três mil pinos de cocaína e 365 papelotes de maconha. Os detidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP).

O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil. Eles responderão por tráfico e associação para o tráfico. Os menores serão apresentados ao Ministério Público e os maiores transferidos ao sistema penitenciário. O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba fica situado no norte do estado do Rio de Janeiro, englobando áreas dos municípios de Macaé, Carapebus e Quissamã.

Jurubatiba é um dos três parques nacionais brasileiros onde é possível observar a coexistência da preservação do ambiente com o desenvolvimento sustentável de uma população de pescadores tradicionais que já pescavam na área mesmo antes de sua criação.



Através de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Federal e o Instituto Chico Mendes, vinte e cinco famílias de pescadores conseguiram autorização para continuar pescando na lagoa de Carapebus, uma das mais ricas em peixes de toda a região. A área vem sofrendo com invasões de traficantes da comunidade vizinha Lagomar, sendo que operações como as de hoje visam coibir essa prática.