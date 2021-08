Com eles foram apreendidos drogas, uma pistola, munições, aparelhos celulares, rádios e R$ em espécie. - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 20/08/2021 18:31

MACAÉ - Quatro homens apontados como chefes do tráfico de drogas de comunidades macaenses foram presos, nesta sexta-feira (20) pela Polícia Militar (PM), próximo à Nova Holanda, em Macaé. A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2), após o levantamento de informações privilegiadas.

Durante incursão à Linha Azul, militares avistaram quatro homens em duas motocicletas e efetuaram um cerco, conseguindo capturar: M.G.S “vulgo Vampirinho”, P.H.S “vulgo Dentinho”, F.F.S, “vulgo FB” e R.P.S “vulgo Pinóquio”.

Com eles foram apreendidos uma pistola Glock, calibre. 45 com dois carregadores e 30 munições calibre 45 intactas, oito buchas de maconha, 32 papelotes de cocaína, três rádios transmissores, dois aparelhos celulares, duas motocicletas, ambas sem placas e R$ 50,00 em espécie.



De acordo com a PM, Vampirinho seria o gerente do tráfico na comunidade da Malvinas e possui duas anotações criminais pelo delito. Já Pinóquio possui anotações por tráfico e associação ao tráfico e FB por roubo majorado e homicídio.

Ainda de acordo com a PM, Dentinho não possui anotações. Os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde foram autuados e ficaram presos à disposição da Justiça.