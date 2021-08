Famosa por suas "fórmulas mágicas" do emagrecimento, farmacêutica clínica tem ajudado seus pacientes a eliminarem de vez a compulsão alimentar - Divulgação/Arquivo Pessoal

Famosa por suas "fórmulas mágicas" do emagrecimento, farmacêutica clínica tem ajudado seus pacientes a eliminarem de vez a compulsão alimentarDivulgação/Arquivo Pessoal

Publicado 25/08/2021 23:39 | Atualizado 25/08/2021 23:45

Macaé - Não é campanha de final de ano (Natal e Réveillon), mas o sentimento é de recomeço. Sim, é tempo de recomeçar, mudar os hábitos, pensar mais de forma sustentável e saudável.



Em meio a tantas transformações impostas pela pandemia do novo Coronavírus, muitas pessoas, pensando tanto na saúde, se isolando e criando maneiras de evitar o contágio, acabaram negligenciando o psíquico, a prática da atividade física e o planejamento de refeições saudáveis, sem falar no estresse provocado pela situação. Consequentemente, a saúde sofre com isso. Ironia, né?

Publicidade

Os reflexos são o aumento de peso, perda dos ganhos obtidos com a musculação no período pré-pandemia, as dificuldades de retomar a atividade física e principalmente, a ansiedade. Segundo especialistas, o ganho de peso é uma das principais consequências do pós-quarentena, sendo importante agir rapidamente para recuperar a forma e a saúde.



O mal da pandemia tem cura



A dica da farmacêutica, especializada em emagrecimento utilizando fórmulas fitoterápicas, Dra Giani Rabaldi, que atende em Rio das Ostras, Campos e Macaé, é que tempos de renovação exigem mudanças e abandono de hábitos nocivos.



"O cenário instaurado criou um fator essencial para que as pessoas engordassem: a ansiedade. Todas essas mudanças criaram um cenário atípico, fazendo com que um novo ‘vilão’, além do coronavírus, surgisse, o ganho de peso", disse Dra Giani.



A Farmacêutica explica que os transtornos psiquiátricos têm na base o estresse. "E o que se está vivendo nesse último ano é uma situação de estresse. É óbvio, vai haver um grupo que consegue lidar com essa situação, chamado resiliente, e um grupo mais suscetível, que acaba adoecendo, ou apresentando essa sintomatologia”, explicou.



As pessoas possuem o costume de recompensar seus momentos de estresse com comida. “É como se fosse uma fuga da realidade, as pessoas chegam em casa depois de um dia difícil e atacam a geladeira. É como se fosse uma forma de se recompensar pelo dia que tiveram. Sem que percebam, essas atitudes levam ao ganho de peso e consequentemente a obesidade”, observa.



Componentes específicos para cada paciente



Publicidade

Dra Giani trabalha com atendimento personalizado, uma vez que cada indivíduo tem suas necessidades, e dessa forma tem conseguido eliminar de vez a compulsão alimentar gerada, na maioria das vezes, por fatores que desencadeados pela tal ansiedade.



A especialista utiliza componentes associados a ansiolíticos naturais que auxiliam no processo da redução da ansiedade. “Procuro inserir componentes que amenizam a ansiedade, como o Triptofano, controlando a compulsão por comida, acelerando o metabolismo, e promovendo um emagrecimento saudável, sem efeitos colaterais e o indesejado "efeito sanfona", devido a ser um tratamento natural”, conclui Giani.



Prova de que a pandemia mexeu não só com o corpo, mas com a mente das pessoas é a disparada nas vendas de medicamentos das classes dos ansiolíticos, hipnóticos, estabilizadores de humor ou antidepressivos, que aumentaram em alguns casos até 80%. Uma realidade que agravou o quadro de parcela da população já adoecida mentalmente, como revelam dados do Ministério da Saúde.