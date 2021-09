Gilvan Bueno foi eleito, pela Revista Forbes, um dos nove brasileiros negros mais influentes no Brasil em finanças - Divulgação/Arquivo Pessoal

Publicado 07/09/2021 09:00

Macaé - Quando o assunto é o mercado financeiro, algumas dúvidas surgem no que diz respeito a investimentos seguros e confiáveis. Com o intuito de desconstruir mentiras e fugir de armadilhas, a Faculdade Católica Salesiana de Macaé realizará uma live nesta quarta-feira (8) sobre administração financeira, com Gilvan Bueno Costa. O bate-papo acontecerá a partir das 19 horas, no canal oficial da instituição no Youtube ( https://youtu.be/1Jjm8U2i1q0) e no Facebook.