A Bolsa Alimentação foi criada com o objetivo de garantir a segurança alimentar dos alunos para compensar os efeitos da falta de oferta de merenda escolar Divulgação

Macaé - Foi liberada no portal oficial da Prefeitura de Macaé a listagem do Bolsa Alimentação, com pagamento, neste mês de setembro, de 6.484 beneficiários. O pagamento ocorreu nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15). A concessão da 18ª parcela do Bolsa Alimentação é direcionada apenas para os alunos das 18 escolas que ainda passam por processo de adequação para o retorno presencial, tendo assim continuidade aos serviços de manutenção que já estão sendo executados.

A Bolsa Alimentação foi criada com o objetivo de garantir a segurança alimentar dos alunos para compensar os efeitos da falta de oferta de merenda escolar durante a situação de emergência, mas com a volta das aulas presenciais todo o processo de atendimento aos alunos nos espaços escolares está sendo retomado. É oferecida a merenda escolar com refeições diárias, que seguem o Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Outra ação é o Programa Saúde na Escola (PSE), que conta com trabalho das Secretarias de Saúde e Educação, e visa levar às escolas ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, de forma a enfrentar vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens.

"Estamos com ações e projetos que seguem os protocolos sanitários e o Plano de Retomada das Atividades Educacionais Presenciais de Macaé. Temos um cronograma específico de retorno para as escolas que ainda não voltaram às aulas presenciais e estão em fase de adequação. Atuamos para melhor atender nossos alunos e a comunidade escolar", ressalta a Secretária de Educação, Eliane de Araújo. Ela frisa que, com a volta às aulas presenciais, entre os objetivos da rede municipal está assegurar o reforço alimentar, prevenção à saúde integral e o processo de ensino de qualidade visando contribuir para o crescimento, aprendizagem, desempenho escolar e formação de hábitos saudáveis dos alunos.

O Plano de Retomada das Atividades Educacionais Presenciais também estabelece adequação da estrutura física das escolas, monitoramento da situação de saúde das pessoas, diretrizes para conduta em casos suspeitos ou confirmados, alimentação, transporte, higienização e sanitização dos espaços físicos. Além disso, foram elaboradas ações de acolhimento, gestão de pessoal, alunos e famílias e prática pedagógica.

Escolas que tiveram o retorno adiado e alunos receberão Bolsa Alimentação:

• Escola Municipal de Educação Infantil Therezinha Carvalho Moreira (Praia Campista)

• Escola Municipal de Educação Infantil Arlete Ribeiro José (Miramar)

• Colégio Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel (Miramar)

• Escola Municipal Professora Sandra Maria de Oliveira Araújo Franco (Novo Cavaleiros)

• Escola Municipal de Educação Infantil Professora Marli Vasconcelos Lemos (Novo Botafogo)

• Escola Municipal Zélia de Souza Aguiar (Malvinas)

• Escola Municipal de Educação Infantil Professora Leda Maria Lêdo Esteves (Centro)

• Escola Municipal Professora Letícia Peçanha de Aguiar (Centro)

• Escola Municipal Interagir (Centro)

• Colégio Municipal Wolfango Ferreira (Barra)

• Escola Municipal de Educação Infantil Chistos Jean Kousolas (Nova Holanda)

• Ciep Municipalizado Professor Darcy Ribeiro (Nova Holanda)

• Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Juventino da Silva Pacheco (Barra)

• Escola Estadual Municipalizada Fantina de Mello (Frade)

• Colégio Municipal Generino Teotônio de Luna (Virgem Santa)

• Escola Municipal de Educação Infantil Maria Angélica de Oliveira das Dores (Lagomar)

• Colégio Municipalizado Ana Maria Bacellar Leite e Santos (Imboassica)

• Escola Municipal de Educação Infantil Neiva Mariano dos Santos (Visconde)