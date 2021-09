Para receber a primeira dose, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis - Divulgação

Publicado 16/09/2021 08:00

Macaé - O calendário de vacinação contra a Covid-19 de Macaé cumpre nesta semana a vacinação dos adolescentes de até 12 anos. O atendimento ocorre nesta quinta (16), sexta (17) e sábado (18), de acordo com a faixa-etária.

Nesta quinta-feira recebem a primeira dose os adolescentes de 15 anos. Já na sexta-feira, será a vez do público de 14 anos. No sábado, os polos irão vacinar as pessoas de 13 e 12 anos.

Nos três dias, a vacinação ocorrerá nos polos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra. Em virtude da programação de jogos, o atendimento no Estádio Cláudio Moacir de Azevedo será transferido para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Barra, situado na rua Calixto Fernandes das Neves, na Fronteira.

Os adolescentes de 17 e 16 anos, que perderam o calendário de vacinação da primeira dose, também podem comparecer aos polos nestes dias.

Para receber a primeira dose, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, além de apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e CPF ou Cartão do SUS. É importante também apresentar o QR-Code impresso do pré-cadastro da vacinação, disponível no site oficial da prefeitura.



A vacinação ocorrerá após o governo do Estado efetuar nesta quarta-feira (15) a entrega de nova remessa de vacinas da Pfizer, única liberada pela Secretaria Estadual de Saúde para a imunização desse público.