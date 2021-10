A família de Vinícius foi à capital, com esperança de reencontrá-lo em liberdade, mas segue frustrada, com a decisão da Justiça, de mantê-lo preso - Divulgação

Publicado 08/10/2021 23:25 | Atualizado 08/10/2021 23:46

Macaé - O jovem macaense, Vinícius Matheus Barreto Teixeira (22), preso na última segunda-feira (4), por erro da Polícia e do Judiciário, segue recluso. O habeas corpus impetrado, desde terça (5), foi negado pela desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutt, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8).

A família de Vinícius foi à capital, com esperança de reencontrá-lo em liberdade, mas segue frustrada, com a decisão da Justiça, de mantê-lo preso.

Nas redes sociais, o líder religioso do jovem músico, Pr. Wandson Vieira, pede que os internautas compartilhem a notícia e que a justiça seja feita. A mãe de Vinícius, aparece nas imagens desolada, chorando pelo filho:

"É uma revolta muito grande. Uma injustiça de um país que a gente vive... Nós pagamos nossos impostos e não temos direito a nada. Ele não é nenhum criminoso. É uma revolta de um Poder Judiciário que erra e não tem hombridade de reconhecer seu erro, de voltar atrás e assinar a liberdade do menino. É a certeza da impunidade... Por que quando é o Judiciário que erra, quem paga é um menino inocente, o pai, a mãe e a família?!", desabafa o pastor.

No vídeo, Wandson ainda pede que as pessoas marquem os políticos na publicação do vídeo, "para alguma coisa ser feita". E convoca os membros da igreja Comunidade Evangélica Shalom, que Vinicius é membro, para fazer um culto na porta da Casa de Custódia de Benfica, onde Vinícius se encontra, como forma de protesto e fé.

O filho do traficante "Feio" é procurado por associação ao tráfico de drogas, por assumir o comando do tráfico no Morro do Urubu, no Rio, no lugar do pai. Por conta dos homônimos entre o Messias, o Feio, e outro Messias Gomes Teixeira, pai de Vinícus, em Macaé, a Justiça expediu um mandado solicitando a prisão de Vinicius. O erro judiciário provocou revolta na família de Vinicius e em toda a população macaense.