O reaquecimento do mercado de óleo e gás, promoveu os setores de prestação de serviço e indústria, que juntos, gerou 3,4 mil novos empregosReprodução Internet

Publicado 27/10/2021 18:56 | Atualizado 27/10/2021 19:15

Macaé - A cidade de Macaé, localizada no norte do estado do Rio de Janeiro, registrou nesta semana, o melhor desempenho dos últimos 10 anos. Com 8 mil novas vagas abertas, entre janeiro e setembro de 2021, o município estabelece como marco a retomada do mercado de óleo, gás e energia que impulsiona setores como a construção civil, comércio e prestação de serviços.

Das 8 mil vagas criadas neste ano, cerca de 4 mil foram geradas pela construção civil. O reaquecimento do mercado de óleo e gás, promoveu os setores de prestação de serviço e indústria, que juntos, gerou 3,4 mil novos empregos. O comércio seguiu influenciado, gerando 567 novas contratações, neste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, afirmou que, "mais que desenvolvimento, a superação marca o resgate da dignidade para a nossa população e esperança de dias melhores".



“Acreditamos na retomada da nossa cidade e trabalhamos junto aos empresários e instituições locais com objetivo de facilitar processos, apoiar investimentos e garantir, principalmente, mais empregos", concluiu.