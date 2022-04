A nova prefeitura será construída no Shopping de Jack Manhães, no Centro - Divulgação/Miller Aguiar

Macaé - O prefeito de Carapebus, Bernard Tavares, anunciou nesta quarta-feira, dia 30, a construção da nova sede do Executivo Municipal. De acordo com ele, a nova prefeitura será construída no Shopping de Jack Manhães, no Centro. O imóvel foi comprado e o pagamento já efetuado.



Bernard Tavares ressaltou que o que não foi feito em 27 anos, foi executado em 100 dias de governo. Na atual sede da prefeitura, continuará funcionando o hospital. “Após, mais de 20 anos dentro do Hospital da Associação dos Plantadores de Cana de Carapebus (APCC), obra construída na gestão do meu saudoso pai, Miguel Sizenando, a cidade terá uma prefeitura de verdade”, enfatizou.

O prefeito agradeceu primeiramente a Jeová Deus e aos sete vereadores, que na Câmara Municipal de Carapebus, deram suporte para votar e aprovar a suplementação de 40%, em dezembro do ano passado. “Quero agradecer a Raimundo, Adriano Lima, Tânia Cabral, Patrick Carvalho, Deut, Robson Xaropinho e Maicon Véio, por todo apoio. Sem ajuda de vocês, isso não seria possível. Com união, se constrói uma cidade”, concluiu.