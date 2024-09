Welberth Rezende (foto maior) lidera pesquisa, seguido por Dr. Aluizio (acima, à direita) e Danilo Funke (abaixo, à direita) - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 07:00 | Atualizado 23/09/2024 07:11

Macaé - A mais recente pesquisa eleitoral realizada pela Ágora Pesquisa nos dias 19 e 20 de setembro de 2024, registrada sob o número RJ-02876/2024 no TSE, revelou o atual cenário político em Macaé para as eleições municipais. Com 506 entrevistas realizadas, o levantamento traz um retrato claro da disputa pela prefeitura, indicando uma expressiva liderança do atual prefeito, Welberth Rezende (Cidadania).

Nos votos válidos, ou seja, já considerando o resultado da estimulada em brancos ou nulos, Rezende aparece com 85% de intenção de votos, deixando seus concorrentes bem atrás. O ex-prefeito Dr. Aluizio (PDT) figura em segundo lugar com apenas 9%, seguido por Danilo Funke (PSB) com 3%, Felício Laterça (PP) com 2% e Fábio Pereira Passos (Avante) com 1%. A pesquisa aponta que, se as eleições fossem hoje, Welberth Rezende seria reeleito com folga, consolidando sua posição no cenário político de Macaé.

Se considerar brancos e nulos na estimulada, Welberth Rezende tem 75%, Dr. Aluizio tem 8%, Danilo Funke Felício Laterça empatam com 2%. A estimulada é quando os nomes dos candidatos a prefeito são apresentados aos entrevistados.

Na intenção de voto espontânea, quando nenhum nome é colocado na pesquisa, Rezende é lembrado por 65% dos eleitores, Dr. Aluizio por 4% e os demais candidatos com números ainda mais tímidos. Danilo Funke e Felício Laterça registraram 1% cada, enquanto outros candidatos, como Reginaldo do Hospital, Carlos, Eliete, Fábio Pereira Passos e outros, não ultrapassaram 0,2% de preferência entre os eleitores.

Além disso, a pesquisa de avaliação do governo de Welberth Rezende trouxe resultados expressivos: 87% dos entrevistados aprovam sua gestão, enquanto apenas 7% desaprovam e 6% preferiram não opinar. Essa aprovação reflete diretamente no favoritismo do prefeito nas urnas.

Em termos de rejeição, o ex-prefeito Dr. Aluizio lidera com 33%, seguido por Felício Laterça com 10%, Danilo Funke com 8%, Fábio Pereira Passos com 4% e o próprio Welberth Rezende com 4%. Entretanto, 41% dos entrevistados afirmaram que não rejeitam nenhum dos candidatos ou que rejeitam todos igualmente.

Com uma margem de erro de 4,38% e um nível de confiança de 95%, a pesquisa da Ágora consolida Welberth Rezende como o favorito para as eleições de 2024.



VOTOS VÁLIDOS

Welberth Rezende................ 85%

Dr. Aluizio............................. 9%

Danilo Funke.........................3%

Felicio Laterça.......................2%

Fabio Pereira Passos.............. 1%



ESTIMULADA | Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

Welberth Rezende.................. 75%

Dr. Aluizio...............................8%

Danilo Funke........................... 2%

Felicio Laterça......................... 2%

Fabio Pereira Passos................ 1%

Branco Ou Nulo........................ 5%

Não respondeu......................... 2%

NS/Indecisos............................. 5%