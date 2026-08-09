Lista preliminar do processo seletivo já está disponível no portal oficial - Foto / Reprodução

Lista preliminar do processo seletivo já está disponível no portal oficial Foto / Reprodução

Publicado 09/08/2026 11:05

Macaé - A disputa por uma oportunidade de estágio na A disputa por uma oportunidade de estágio na Câmara Municipal de Macaé avançou para uma nova etapa. O Legislativo divulgou a lista preliminar de candidatos aprovados no processo seletivo que recebeu 282 inscrições e oferece quatro vagas para início imediato, além de outras seis para formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior dos cursos de Direito, Comunicação Social e Ciências Contábeis. Os selecionados terão direito a bolsa auxílio mensal de R$ 2.446,50 e seguro contra acidentes pessoais.

Direito concentrou a maior parte da procura. Ao todo, 231 estudantes se inscreveram para as vagas da área. Ciências Contábeis recebeu 40 inscrições, enquanto Comunicação Social teve 11 candidatos.

A divulgação da relação preliminar não encerra o processo. Os candidatos ainda devem acompanhar o cronograma previsto no edital e as próximas etapas da seleção, além de eventuais convocações e atualizações publicadas pelos canais oficiais.

O processo foi aberto para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior nos três cursos contemplados. A convocação seguirá a necessidade do Legislativo e deverá respeitar a ordem de classificação definida pela seleção.

Além da experiência prática no ambiente profissional, o estágio representa uma oportunidade para que os estudantes tenham contato com atividades relacionadas à área de formação e conheçam de perto a rotina do Poder Legislativo municipal.

Os candidatos devem ficar atentos às informações oficiais para não perder prazos ou comunicados referentes ao processo seletivo. A relação preliminar de aprovados, o edital completo, o cronograma e os demais documentos podem ser consultados diretamente no portal oficial da seleção:

Portal oficial do processo seletivo de estágio da Câmara de Macaé

A orientação é que os participantes utilizem o portal oficial como fonte de consulta para acompanhar o andamento da seleção e verificar as próximas etapas.