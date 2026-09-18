Investigada foi localizada no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, durante ação da Polícia Civil - Foto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil

Investigada foi localizada no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, durante ação da Polícia CivilFoto: Reprodução Vídeo da Polícia Civil

Publicado 18/09/2026 14:20 | Atualizado 18/09/2026 14:21

O rastro deixado pelos cartões bancários de um motorista ajudou a Polícia Civil a avançar na investigação de um roubo seguido de extorsão em Macaé. Uma das investigadas foi presa na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A ação foi realizada por agentes da 123ª DP (Macaé), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O crime aconteceu na madrugada de 18 de agosto, na região central de Macaé. Segundo a investigação, o motorista havia parado o veículo nas proximidades de um ponto de prostituição quando foi abordado pelas envolvidas. Uma delas teria entrado no carro com um estilete, anunciado o assalto e feito ameaças contra a vítima.

Sob grave ameaça, o motorista foi obrigado a realizar duas transferências via PIX. Os pagamentos somaram R$ 1 mil. Além do dinheiro transferido, o celular e os cartões bancários da vítima também foram levados.

O detalhe que levou a investigação para outra cidade

Pouco tempo depois do crime, os cartões roubados começaram a ser utilizados em compras em uma drogaria de Rio das Ostras. A movimentação chamou a atenção dos investigadores e acrescentou uma nova pista ao caso.

A partir dessas informações e de outras diligências, policiais da 123ª DP conseguiram identificar as pessoas investigadas e reconstruir a dinâmica do crime. O uso dos cartões em outro município passou a fazer parte do conjunto de elementos reunidos durante a apuração.

Com os dados levantados no inquérito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva das investigadas. O pedido foi analisado pela Justiça, que decretou a medida.

Prisão aconteceu em Cidade Praiana

Na manhã de quinta-feira (17), os policiais localizaram G.V.L.D.S.S. no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. No endereço, o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

A investigada foi encaminhada para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. A prisão preventiva, no entanto, não representa uma condenação. A responsabilidade criminal pelo caso ainda será analisada no curso do processo.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam na 123ª DP, em Macaé. O trabalho busca esclarecer a participação das demais envolvidas e reunir novos elementos sobre a ação que começou na região central de Macaé e teve desdobramentos em Rio das Ostras.

O caso mostra como uma ocorrência registrada em um município pode ganhar novos caminhos a partir de informações aparentemente posteriores ao crime. Neste episódio, além das transferências via PIX, a movimentação dos cartões bancários da vítima ajudou os investigadores a seguir uma pista que levou até outra cidade e contribuiu para a localização de uma das pessoas investigadas.

As diligências seguem sob responsabilidade da 123ª DP. Até o momento, a Polícia Civil não informou a conclusão da investigação sobre a participação das demais pessoas envolvidas.